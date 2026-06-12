Un hombre se salvó de un secuestro al lanzarse de un carro en movimiento en Medellín

Medellín

Un hombre se salvó de ser secuestrado en el sur de Medellín y, ante la reacción de las autoridades, dos personas fueron capturadas y un vehículo incautado.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, el hecho se registró en el barrio El Poblado. Allí un hombre fue intimidado por dos personas y, ante presión, fue obligado a abordar una camioneta en la que pretendían raptarlo, pero no contaban con la astucia de la víctima, que logró fugarse de sus captores al lanzarse del carro en movimiento.

“En medio de patrullajes en el sector del poblado, los policías detectaron una situación irregular y de manera inmediata intervinieron, logrando de esta manera proteger a la víctima y capturar en flagrancia a los 2 responsables. De acuerdo con las investigaciones preliminares, estas personas capturadas, padre e hijo de 46 y de 25 años de edad, habrían utilizado una sustancia lanzada al rostro de la víctima para intentar dejarla en estado de indefensión”, manifestó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

El funcionario manifestó que el hombre iba a ser trasladado hacia el municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, donde pretendían hacer una exigencia económica a su familia para liberarlo.

A las dos capturados, aparte de la camioneta, se les incautó cuatro celulares, la sustancia utilizada para reducir a la víctima. Los capturados y los elementos fueron dejados a disposición de la fiscalía para su judicialización.