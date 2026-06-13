VIDEO: Así fue el ataque militar de EEUU que dio de baja a ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua

Este viernes 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Comando Central llevó a cabo un ataque cinético en el que habría muerto Héctor Guerrero Flores, alias ‘El Niño Guerrero’, líder máximo del Tren de Aragua.

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A través de su red social Truth, Trump señaló que este grupo venezolano ha ocasionado numerosas muertes y agresiones en Estados Unidos y “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”.

Acción conjunta con el gobierno de Venezuela

El presidente de EEUU aseguró que esta acción militar fue coordinada con el gobierno de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, “con quienes mantenemos una excelente relación”.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, escribió en Truth.

El mandatario no ha detallado dónde se produjo el ataque militar.

Así fue el momento del ataque militar