Por una deuda de 25 mil millones, el HGM restringirá atención a afiliados de Comfachocó y Nueva EPS

Medellín

El Hospital General de Medellín informó que solo la cartera del mes de mayo es de siete mil millones de pesos entre las dos EPS Comfachocó y la Nueva EPS, lo que afecta el funcionamiento del centro hospitalario, manifestó la entidad mediante un comunicado

El HGM informó que la cartera acumulada entre las dos a la fecha es de 25 mil millones, que corresponden a 18 mil de la Nueva EPS y 7 mil de Comfachocó. Solo en el mes de mayo la Nueva EPS debe 2 mil millones y Comfachocó 5 mil millones de pesos.

“Por lo anterior, el Hospital General de Medellín se ve obligado a restringir, de manera temporal, la atención a los usuarios de Comfachocó y Nueva EPS a partir del martes 16 de junio de 2026 y hasta tanto dichas entidades garanticen el pago de los servicios adeudados. En cumplimiento de la normatividad vigente, se garantizará la atención de urgencias y de aquellos servicios que pongan en riesgo la vida de los pacientes”, recalcó en el comunicado.

El Hospital General invitó a los afiliados de las mencionadas EPS para que se contacten con esas entidades para que les informen sobre la red de salud, para que consulten dónde los pueden atender. Al mismo tiempo, lamentó la decisión tomada que afecta a la comunidad, pero que es algo obligado por la alta deuda.