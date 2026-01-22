Policía captura a un hombre por tráfico ilegal de 10 pichones de lora frentiamarilla en Guarne

Guarne, Antioquia.

Este golpe al tráfico de fauna silvestre en la región Cornare se llevó a cabo en la madrugada del miércoles 21 de enero, durante operativo de control de la Policía Nacional sobre la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne.

Al interior de una caja de cartón, sin ventilación y en condiciones precarias, fueron hallados diez pichones de lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala), de alrededor un mes de nacidos, que eran transportados ilegalmente en un bus de servicio público interdepartamental.

Proceso de rehabilitación

Los pichones recuperados fueron trasladados de manera inmediata al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde fueron valorados clínicamente y se logró establecer el delicado estado de salud de las aves; deshidratación severa, malnutrición e hipoglicemia, lesiones cutáneas, consecuencias de las condiciones precarias en las que eran transportados y la dieta a la que fueron sometidos.

Con el objetivo de garantizar la recuperación física de las aves silvestres, el CAV inició un proceso especializado de crianza y rehabilitación con el objetivo de ser devueltas a su hábitat natural.

El hombre presuntamente responsable de este delito permanece bajo custodia de la Policía Nacional y está a la espera del dictamen judicial correspondiente, para dar continuidad al proceso penal y sancionatorio.

El tráfico ilegal es la principal amenaza de esta especie.

En Colombia, la lora frentiamarilla es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal de fauna debido a sus colores llamativos y la capacidad de imitar sonidos. El cautiverio de estas aves silvestres tiene un grave impacto en la biodiversidad y el sufrimiento animal.

Entre otras amenazas de esta especie se encuentran la tala de árboles, la tenencia ilegal y la caza.

Cornare Antioquia hace de manera reiterada un llamado a la ciudadanía para rechazar el tráfico ilegal de fauna silvestre y a denunciar oportunamente estos delitos ambientales a la línea de atención de emergencias 3217811388.