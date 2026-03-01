Febrero fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: homicidios bajaron 42%

Medellín

Medellín cerró febrero de 2026 como el mes menos violento de las últimos cinco décadas, con 11 homicidios registrados, lo que representa una reducción del 42 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 19 casos.

El balance fue destacado por el alcalde de Federico Gutiérrez, quien calificó la cifra como “una muy buena noticia para Medellín”. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que, aunque “la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida”, el resultado constituye un avance sustancial en materia de seguridad.

La disminución se traduce en ocho homicidios menos en comparación con febrero del año pasado, consolidando una tendencia a la baja que, según la Alcaldía de Medellín, no se registraba en medio siglo. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, durante el mes, en 17 jornadas no se registraron homicidios en la ciudad. Es decir, en más de la mitad del mes no hubo asesinatos.

Gutiérrez agradeció el trabajo articulado de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional de Colombia y el equipo de la Alcaldía de Medellín, así como del secretario de Seguridad, Manuel Villa, y la ciudadanía.

“Una ciudad que fue la más violenta del mundo hace unas pocas décadas demuestra que sí es posible una transformación, no solamente física, sino también social”, expresó el alcalde, quien añadió que el reto es mantener y profundizar esta tendencia.

Las autoridades reiteraron que continuarán las estrategias operativas y de prevención para seguir reduciendo los delitos de alto impacto en la capital antioqueña.