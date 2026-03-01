Israelí fue capturado en Medellín tras contactar a dos menores para servicios sexuales

Medellín

Un ciudadano israelí de 28 años fue capturado en una vivienda turística de El Poblado, luego de entrar con dos mujeres aparentemente menores de edad.

El procedimiento se inició tras una llamada a la línea de emergencias 123, mediante la cual se alertó sobre el ingreso del extranjero en compañía de las jóvenes a un apartamento de renta corta.

De acuerdo con el reporte oficial, el propietario del inmueble recibió una notificación del sistema de videovigilancia y alertó a las autoridades. Una patrulla de la Policía se desplazó al lugar y, tras verificar los hechos, procedió a la captura del israelí.

“Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad y poner al capturado a disposición de las autoridades competentes por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Según información entregada por las autoridades, el hombre habría contactado a las dos jóvenes a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, para continuar el proceso de investigación correspondiente.

Otros casos de turismo con fines de explotación sexual en Medellin

Las autoridades han intensificado los operativos y controles para luchar contra los delitos de explotación sexual en Medellín.

La condena de 18 años de prisión a Michael Jamie Inofuentes, un ciudadano estadounidense de 45 años por tráfico sexual de menores y conducta sexual ilícita por hechos relacionados con el abuso de una adolescente de 15 años, a quien dejó en embarazo en la capital antioqueña, es el caso más reciente y representativo del incremento en la comisión de estos delitos durante los últimos años.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en lo corrido de 2026 ya son 11 los extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por estar relacionados con turismo con fines de explotación sexual.