“Ahora no lo vaya a soltar”: gobernador de Antioquia a Petro tras captura de alias ‘Chalá’

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la captura de alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla de una comisión armada del frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en el norte antioqueño.

La detención se produjo en la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, mediante una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

A través de un video en redes sociales, el gobernador envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que el capturado no recupere la libertad, como en el caso de alias ‘Calarcá’, luego de ser interceptado en Antioquia cuando se movilizaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección en 2024.

“Petro, ahora no lo vaya a soltar, como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia. Estaremos muy pendientes del proceso en la Fiscalía”, manifestó Rendón.

El mandatario señaló que alias ‘Chalá’ había huido del departamento de Antioquia tras la presión de la fuerza pública y recordó que la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura.

Según la Policía Nacional, alias ‘Víctor Chalá’ es requerido por la justicia por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir, y es señalado de ordenar y participar en la desaparición y posterior asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Detalles de la captura de ‘Víctor Chalá’

De acuerdo con las autoridades, el hombre se movilizaba junto a otros cuatro integrantes de esa estructura ilegal y se dirigía hacia el departamento del Caquetá.

En el mismo procedimiento fueron capturadas otras cinco personas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la operación, las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos calibre 9 milímetros, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete celulares.