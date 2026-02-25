Hable con elPrograma

25 feb 2026

Medellín

Rescatan 13 animales en Altavista y anuncian investigación por presunto maltrato

Según informaron las autoridades, en el lugar fueron rescatadas tres cabras —una de ellas con heridas visibles— y diez perros, entre ellos seis cachorros.

Rescatan 13 animales en Altavista y anuncian investigación por presunto maltrato Foto: Alcaldía de Medellín
En un operativo realizado en la mañana de este miércoles 25 de febrero en el corregimiento de Altavista, la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, rescató 13 animales que se encontraban en condiciones que evidenciarían maltrato.

Los animales rescatados fueron trasladados de inmediato a valoración en una clínica veterinaria para verificar su estado de salud y recibir la atención necesaria.

“Es aterrador. Evito publicar imágenes por lo sensible que pueden resultar”, mencionó el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.

Durante la intervención, los equipos encontraron escenas que, según señalaron, darían cuenta de posibles actos de crueldad animal. De acuerdo con la información preliminar, en el sitio habrían muerto tres cabras, además de otro animal que habría fallecido el día anterior tras un presunto ataque.

Los animales rescatados permanecen bajo custodia y seguimiento médico, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este sector rural de la ciudad.

