Medellín logra 50 adopciones en la primera Adoptatón del año: la mayoría fueron animales “veteranos”

Medellín, Antioquia

La primera Adoptatón del año en Medellín dejó un resultado que va más allá de una jornada institucional: 50 perros y gatos, en su mayoría considerados “veteranos”, fueron adoptados durante la actividad liderada por la Secretaría de Medio Ambiente en articulación con el Centro de Bienestar Animal La Perla.

En total, 22 caninos y 28 felinos encontraron un nuevo hogar.

Lo particular de esta jornada es que gran parte de los adoptados tienen entre 5 y 15 años, una edad en la que las probabilidades de adopción disminuyen considerablemente frente a cachorros o animales jóvenes.

“Desde la Alcaldía de la Gente queremos dar las gracias a 50 familias que decidieron adoptar uno de los veteranos de La Perla en nuestra primera jornada de adopciones del año.

Son animales especiales que necesitan mucho cariño y además unos cuidados especiales por su condición, por su edad, animalitos entre 5 y 15 años”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

La funcionaria subrayó que el balance representa un avance cultural en materia de bienestar animal.

“Es un logro muy significativo para la ciudad porque demuestra la solidaridad y el amor por la fauna, por los animales de compañía. Es muy importante entonces este hito para nosotros”, agregó.

Testimonios de adoptantes

Detrás de las cifras hay historias individuales que explican el impacto de la jornada. Yeny Paola Álvarez conoció la iniciativa a través de redes sociales y decidió acercarse con una intención clara: adoptar a la más longeva.

“Esta semana estaba mirando Instagram cuando vi la publicación de La Perla. Dijeron que eran veteranos y dije: ‘Tiene que ser’.

A mí algo en el corazón se me movió. Entonces vine y pregunté cuál era la más viejita, y me dijeron que era esta bebé que tengo acá. Por eso decidí que ella era”, relató.

Su mensaje a la nueva integrante de su hogar resume el espíritu de la Adoptatón: “Has llegado a un hogar con amor. Te voy a amar mucho, vamos a ser unas excelentes amigas. Si quieres mimos, si quieres jugar, vas a ser muy feliz y me vas a hacer muy feliz todos los días”.

Más de 300 animales mayores aún esperan hogar

Aunque el resultado de la jornada es significativo, el reto continúa. En La Perla permanecen más de 300 perros y gatos que aún esperan una familia, muchos de ellos también en condición de “veteranos”.

Son animales que, por su edad, pueden requerir controles médicos periódicos, alimentación especial o mayor acompañamiento, factores que suelen incidir en la decisión de adopción.

No obstante, las cifras acumuladas muestran una tendencia sostenida. Desde 2024, en Medellín se han logrado 3.247 adopciones de animales de compañía: 1.949 caninos y 1.298 felinos.

Estos números reflejan el impacto de las estrategias distritales de protección y bienestar animal, así como el fortalecimiento de la cultura de adopción responsable en la ciudad.

Adopción presencial y virtual

Además de las 50 adopciones concretadas durante la jornada y cuatro solicitudes adicionales que siguen en proceso, la Administración Distrital recordó que el proceso también puede iniciarse de manera virtual a través de la plataforma sabuesos.com.co, donde las personas pueden conocer el perfil de los animales disponibles y adelantar el trámite desde cualquier lugar.

Con esta primera Adoptatón del año, Medellín no solo suma nuevas cifras a su política pública de protección animal, sino que envía un mensaje claro: la edad no debe ser un obstáculo para brindar una segunda oportunidad y el compromiso ciudadano puede transformar la vida de cientos de animales que aún esperan un hogar.