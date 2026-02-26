🔴EN VIVO Millonarios FC vs Deportivo Pereira: en El Campín por la fecha nueve

Este jueves 26 de febrero, el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de un compromiso determinante para dos equipos que no atraviesan su mejor momento. Millonarios recibe a Deportivo Pereira en un choque donde la obligación de ganar pesa tanto como los puntos en disputa.

El conjunto capitalino inicia una nueva etapa bajo la conducción de Fabián Bustos. Tras un arranque prometedor con victorias consecutivas, la reciente derrota frente a Internacional de Bogotá frenó el impulso y volvió a encender las alarmas. Ubicado en la parte baja de la tabla con ocho unidades, el equipo azul necesita recuperar solidez defensiva y reencontrarse con su mejor versión, especialmente en casa, donde suele hacerse fuerte ante su afición.

En contraste, Pereira llega a Bogotá sumido en una campaña complicada. El cuadro risaraldense no conoce la victoria en el torneo y se mantiene en los últimos puestos con apenas cuatro puntos. Sin embargo, los empates recientes ante Deportivo Pasto e Independiente Medellín mostraron una leve mejoría en carácter y respuesta competitiva. Para el técnico Arturo Reyes, este encuentro representa una oportunidad clave para cambiar la dinámica y dar un golpe de autoridad fuera de casa.

El duelo promete intensidad, nervios y una alta carga emocional, con dos escuadras que entienden que un triunfo puede marcar un punto de quiebre en su camino dentro del campeonato.

