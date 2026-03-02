Hable con elPrograma

Liga Colombiana

EN VIVO | Tolima vs Nacional: Siga la transmisión del partido de la fecha 9 de la Liga Colombiana

Partidazo de la jornada en el Manuel Murillo Toro.

Deportes Tolima no ha logrado sostener su buen arranque de torneo en está Liga 2026 y se enfrentará contra Atlético Nacional que está en alza este domingo.

Deportes Tolima viene de jugar contra Deportivo Táchira y logró clasificar a la Fase 3 de la ronda previa de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar al cuadro venezolano en penaltis. Sin embargo, perdió por 1-0 en el tiempo reglamentario y ese resultado agravó el mal momento del conjunto del vinotinto y oro en esta campaña.

Ha perdido tres de sus últimos seis partidos en todas las competiciones y solo suma dos victorias en sus últimos ocho compromisos: ganó 2, empató 3 y perdió 3 luego de abrir la campaña con dos triunfos por marcador de 2-0 ante Junior y Alianza.

Atlético Nacional arrancó la campaña con tres victorias consecutivas, y aunque sufrió una derrota por 1-0 contra Deportivo Cali el 15 de febrero, se ha recuperado y llega a este choque con dos triunfos en fila.

Sin embargo, el gran talón de aquiles de Atlético Nacional ha sido el rendimiento en condición de visitante. El cuadro verdolaga ha ganado solo tres de sus últimos 10 partidos en condición de visitante.

Convocados de Tolima

Convocados de Nacional

Siga la Transmisión del partido EN VIVO

Siga el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes

Nomina Ttitular de Nacional

Nomina Ttitular de Tolima

LLega Nacional al Manuel Murillo Toro

Así llego el Tolima a su estadio

Camerino listo de Nacional

Camerino listo del Tolima

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

Tolima vs Nacional

