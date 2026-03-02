EN VIVO | Tolima vs Nacional: Siga la transmisión del partido de la fecha 9 de la Liga Colombiana
Partidazo de la jornada en el Manuel Murillo Toro.
Deportes Tolima no ha logrado sostener su buen arranque de torneo en está Liga 2026 y se enfrentará contra Atlético Nacional que está en alza este domingo.
Deportes Tolima viene de jugar contra Deportivo Táchira y logró clasificar a la Fase 3 de la ronda previa de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar al cuadro venezolano en penaltis. Sin embargo, perdió por 1-0 en el tiempo reglamentario y ese resultado agravó el mal momento del conjunto del vinotinto y oro en esta campaña.
Ha perdido tres de sus últimos seis partidos en todas las competiciones y solo suma dos victorias en sus últimos ocho compromisos: ganó 2, empató 3 y perdió 3 luego de abrir la campaña con dos triunfos por marcador de 2-0 ante Junior y Alianza.
Atlético Nacional arrancó la campaña con tres victorias consecutivas, y aunque sufrió una derrota por 1-0 contra Deportivo Cali el 15 de febrero, se ha recuperado y llega a este choque con dos triunfos en fila.
Sin embargo, el gran talón de aquiles de Atlético Nacional ha sido el rendimiento en condición de visitante. El cuadro verdolaga ha ganado solo tres de sus últimos 10 partidos en condición de visitante.
Convocados de Tolima
Convocados de Nacional
Siga la Transmisión del partido EN VIVO
Siga el minuto a minuto del partido
Nomina Ttitular de Nacional
Nomina Ttitular de Tolima
LLega Nacional al Manuel Murillo Toro
Así llego el Tolima a su estadio
Camerino listo de Nacional
Camerino listo del Tolima
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!
Tolima vs Nacional