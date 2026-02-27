El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Duro debate entre Nicolás Farfán y Alfredo Mondragón por las listas del Pacto, ¿son o no legales?

Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo electoral, y Alfredo Mondragón, representante a la Cámara y nuevamente candidato, debatieron en los micrófonos de 6AM W acerca de las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Farfán ratificó su denuncia y dijo que el Pacto Histórico incumplió los resultados de la consulta de octubre de 2025 y violó el artículo 262 de la Constitución, que permite que las coaliciones para el Congreso se hagan con partidos minoritarios.

“El Consejo Nacional Electoral les dio un salvavidas consistente en que debían dividir las listas, una del Pacto Histórico y otra de la Colombia Humana, respetando los resultados de las consultas, pero para sorpresa de todos esta agrupación, en vez de cumplir la orden, inscribió una sola lista por el movimiento político Pacto Histórico y extrañamente la Registraduría se lo permitió y con esto no cumplió la orden del Consejo”, señaló.

En respuesta, Mondragón señaló a Farfán de una persecución y de una obsesión para que al Pacto Histórico no se le cuenten sus votos.

“Evidentemente hace uso de su experiencia en la Registraduría para tratar de generar mantos de duda”, señaló.

Farfán y Mondragón tuvieron un fuerte cruce de declaraciones

Mondragón le preguntó a Farfán si fue responsable de supervisar los procesos de nacionalidad, registro de nacimiento y expedición de documentos de identidad que, según recalcó, “constituyen precisamente la base primaria para el censo electoral colombiano”.

“Respóndale al país si usted coordinó o no la arquitectura y la logística de los comisiones legislativos y de las presidenciales del año 2022, año en el cual se le querían robar casi 500.000 votos al Pacto Histórico”, indicó.

De inmediato, Farfán le contestó que estuvo durante 18 años trabajando en la Registraduría Nacional y le dijo: “no tengo ni una sola investigación, le he servido con honradez y dignidad a los colombianos y me siento muy orgulloso del paso en el servicio público”.

Y sobre la denuncia del presunto robo de los votos del Pacto, dijo que “eso no está probado ni judicialmente ni disciplinariamente.”

De otra parte, pese a que el congresista le pidió declararse impedido para demandar las listas del Pacto, Farfán le respondió que “no tiene ningún impedimento”.

Escuche el debate completa aquí: