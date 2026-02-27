Gobierno pide aclaración a Registraduría sobre varias incógnitas de elecciones: software, auditorías

Desde Santa Marta, terminó una reunión más entre los actores que integran la Comisión Nacional de garantías electorales; entre ellos el registrador Nacional, Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach, el ministro del Interior, Armando Benedetti, representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y varios protagonistas de las elecciones en Colombia.

Durante el encuentro, el ministro Benedetti le entregó al registrador Nacional, una serie de preguntas que tiene el presidente Gustavo Petro y el Gobierno en torno a las garantías de los próximos comicios del 8 de marzo.

Al término del encuentro, el ministro Benedetti contó que aunque el registrador quedó pendiente de responder varias preguntas, aclaró todo frente a los formularios E-14, que en los últimos días han estado en medio de polémicas por presuntos vacíos que podrían afectar la seguridad de los resultados.

Sobre esto, el ministro aclaró que quedaron tranquilos porque cada partido va a tener un E-14 y no van a estar mezclado como en anteriores elecciones en el país.

¿Cuáles fueron las preguntas del Gobierno para el registrador?

1. ¿En las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?

2. ¿Cómo se garantiza que la versión del software de escrutinios, que es auditado antes de las elecciones sea exactamente la misma que se utiliza el día electoral?

3. ¿Los auditores del software suscriben contratos o acuerdos de confidencialidad? En caso afirmativo, ¿dichos acuerdos limitan la posibilidad de hacer públicos hallazgos técnicos o advertencias sobre el sistema?

4. En caso de que una auditoría técnica evidencie fallas en el algoritmo de conteo de votos, ¿cuál es el protocolo previsto por la Registraduría? ¿Se suspende el uso del software hasta su corrección y nueva certificación?

5. ¿Qué mecanismos técnicos y de control existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan exactamente con el contenido del E-14 físico y que cualquier error de transmisión sea detectado y corregido oportunamente?

6. En el formulario E-14 se registra en la parte superior el total de votos depositados en la mesa. El sistema genera alertas cuando la suma de los votos por partido supera ese total. Desde el punto de vista técnico, ¿el sistema aplica también una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total de votos registrados? En caso negativo, ¿cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en el otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio?

7. ¿La Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas entraron en cada corte, de manera que se pueda entender y verificar cómo evolucionaron los resultados?