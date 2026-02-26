Pacto Histórico rechaza ataque contra su campaña en Norte de Santander

Norte de Santander.

El Pacto Histórico en Norte de Santander rechazó los hechos violentos registrados recientemente contra su campaña política en el municipio de Los Patios, donde un vehículo utilizado para publicidad electoral fue atacado por personas desconocidas.

Según denunció la colectividad mediante un comunicado, el hecho ocurrió cuando un carro valla que promocionaba la candidatura a la Cámara de Representantes recorría la avenida principal del municipio y fue agredido con piedras y palos, causando daños totales a la estructura publicitaria y momentos de temor para el conductor del automotor.

El movimiento político aseguró que este tipo de situaciones representan un riesgo para el ejercicio democrático y afectan las garantías necesarias para el desarrollo de las campañas electorales en el departamento.

“Rechazamos cualquier acto de violencia, intimidación o agresión contra nuestra colectividad y contra quienes ejercen el derecho legítimo a la participación política”, señaló el Pacto Histórico en su pronunciamiento público.

En el comunicado, la organización manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en algunos territorios de Norte de Santander y advirtió que estos hechos se presentan en medio del proceso electoral, por lo que solicitó a las autoridades adoptar medidas urgentes que permitan proteger a candidatos, militantes y actividades políticas.

Asimismo, pidieron investigar lo ocurrido para identificar a los responsables y evitar que se repitan acciones que, según indicaron, atentan contra la participación política y la libre expresión democrática.

Finalmente, el movimiento reiteró su llamado a garantizar condiciones de seguridad para todas las fuerzas políticas durante el actual periodo electoral.