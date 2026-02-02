CNE revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara del Valle del Cauca

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó varias decisiones claves este lunes, una de ellas fue la revocatoria de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el Valle del Cauca.

Según el CNE, la coalición que presentó la lista del Valle, cuando el Pacto Histórico aún no era partido político, superó el 15% de los votos válidos en el proceso electoral inmediatamente anterior, es decir, las elecciones legislativas de 2022.

Y la ley dice que los partidos que superan el 15% de la votación no pueden volver a coaligarse, ya que este es un mecanismo exclusivo para los movimientos minoritarios.

Según la autoridad electoral, al haber alcanzado ese umbral, los partidos que integraban el Pacto Histórico no podían presentarse en coalición para inscribir la lista.

Así pues, la lista para 2026 fue inscrita por una coalición entre Colombia Humana y el nuevo Pacto Histórico; ambos habrían superado el 15%.

Desde el Pacto ya presentaron recurso de reposición y aseguraron que este podría ser un mal precedente para tumbar la listas del Pacto en otros departamentos.

“Ha empezado la más voraz persecución política contra el Pacto Histórico, nos quieren negar el derecho a participar en las elecciones (…) si se mantiene la decisión politiquera del Consejo Nacional Electoral, nadie del Valle del Cauca va a poder votar por la lista de la Cámara del Pacto Histórico”, explicó Alfredo Mondragón, actual representante a la Cámara.

Y agregó: “No es sólo una decisión contra el Pacto Histórico del Valle, es contra el Pacto en todo el país”.