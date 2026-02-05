CNE revocó por segunda vez la lista del Pacto Histórico por Bogotá

Con base en una segunda demanda, presentada por el abogado Nicolás Farfán, el Consejo Nacional Electoral (@CNE_COLOMBIA) revocó nuevamente la lista del Pacto Histórico por Bogotá para las elecciones de 2026.

La decisión la tomaron bajo el argumento de que el Pacto Histórico inscribió su lista en coalición con el partido Colombia Humana, pese a que este último obtuvo más del 15 % de los votos válidos en las elecciones de 2022, lo que lo convierte en un partido mayoritario.

Según Farfán, las coaliciones están hechas en la ley para los partidos minoritarios y no para partidos mayoritarios, que pueden alcanzar el umbral electoral, del 3%, sin la necesidad de coaligarse.

“El Pacto Histórico utilizó el mecanismo de la fusión y las coaliciones para disfrazarse de minorías y violentar la ley”, dijo Farfán.

Esta es la segunda vez que se cae esa lista, ya que ayer, 4 de febrero, el CNE también falló a favor de una demanda de la señora Claudia Calao, miembro de la UTL de la representante María del Mar Pizarro, por haber violado un acuerdo interno que garantizara la paridad política en la lista.