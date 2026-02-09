Piden al CNE intervenir por presunto incumplimiento de sus fallos tras reinscripción del Pacto

El abogado Nicolás Farfán envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que aseguró que la Registraduría y el Pacto Histórico no cumplió las decisiones de ese organismo, al permitir la reinscripción de las listas departamentales del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Farfán solicitó al CNE la “adopción de medidas urgentes” para garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos del CNE: “Respetuosamente me permito presentar solicitud de atención prioritaria y solicitud de adopción de medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones proferidas”, señala en el documento.

Es de recordar que el CNE revocó la inscripción de listas del Pacto Histórico en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional, por haberse presentado.