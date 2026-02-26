Lluvias en Colombia: Ideam emite alerta roja para el Eje Cafetero y zona de influencia del río Cauca

El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció una nueva alerta roja tras los más recientes aumentos del río Cuaca; dentro de las zonas de riesgo se encuentran los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Lea también: El 90% de las vías del sector rural de Ibagué están colapsadas por la temporada de lluvias

Esta nueva alerta roja se da en el marco de un nuevo ‘frente frío’ anunciado la semana pasada por el IDEAM.

Asimismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su último censo, confirmó que más de 78.000 familias se han visto damnificadas por las inundaciones en Córdoba.

Pese a que Córdoba es el departamento más afectado por el ‘frente frío’, la emergencia climática afecta a varias regiones de Colombia.

¿Por qué se declaró alerta roja en el recorrido del río cauca?

En el más reciente comunicado del Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales se establece que las intensas lluvias han persistido, lo que genera altos niveles y con tendencia al ascenso en el río cauca.

Estas condiciones climáticas generan un riesgo “inminente” de inundaciones; por ende, es necesario emitir la alerta roja y recomendar a las comunidades cercanas al río máxima atención.

“Se hace un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía a mantenerse informados, seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo y tomar medidas preventivas”, dice el Ideam.

Le puede interesar: Nuevo frente frío en Colombia: las zonas que se verán afectadas con lluvias y fuertes vientos

¿Cuáles son las comunidades cercanas al río Cauca?

San Jacinto del Cauca

Nechi

Las Flores

La Coquera Autom

Valdivia

Puerto Valdivia Autom

Santa Fe de Antioquia

Cañafisto

Venecia

Bolombolo Autom

Neira

Irra

La Virginia

La Virgina Autom

La Victoria

La Victoria Autom

Candelaria

Juanchito Automática

Comunicados Ideam. Foto: Ideam. Ampliar Comunicados Ideam. Foto: Ideam. Cerrar

Recomendaciones del Ministerio de Ambiente ante las fuertes lluvias

Atender las recomendaciones realizadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional Ambiental. Evitar caminatas al aire libre; pueden ser peligrosas durante lluvias intensas. Conducir con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. No cruzar calles inundadas; la profundidad del agua puede ser mayor de lo que parece. Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cuerpos de agua que podrían desbordarse. Identificar rutas seguras de evacuación en zonas propensas a inundaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Reportar a las autoridades locales posibles grietas o inclinaciones de viviendas, puentes y vías. Asegurar adecuadamente los techos, las tejas y, en general, los objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos asociados a vendavales. Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencias por lluvias. Realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos para evitar taponamientos en los alcantarillados y desagües. Conservar las áreas protegidas ayuda a disminuir los impactos por crecientes y desbordamiento de los ríos y quebradas. Estas áreas proveen agua para consumo en épocas secas y de lluvias. Implementar acciones de protección y conservación de especies de flora y fauna en posibles zonas afectadas.

Comunicados Ideam. Foto: Ideam. Ampliar Comunicados Ideam. Foto: Ideam. Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: