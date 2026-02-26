Sucre declara alerta roja por creciente del río Cauca

Más de $72 mil millones serán invertidos en la recuperación de vías rurales en La Mojana

El departamento de Sucre emitió una alerta roja ante el incremento continuo del nivel del río Cauca, que mantiene una tendencia al ascenso en su paso por Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

La situación eleva el riesgo de inundaciones en los municipios ribereños del departamento.

De acuerdo con la Gobernación de Sucre, a través de su oficina de prensa, ya se activaron los planes de seguimiento y preparación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, así como los protocolos de respuesta de la Estrategia Departamental de Emergencias.

Las autoridades municipales de Majagual, Guaranda, San Benito Abad, Caimito, Sucre y San Marcos fueron instruidas para activar de inmediato sus planes de contingencia.

Entre las medidas recomendadas están mantener operativos los protocolos de emergencia, garantizar rutas de evacuación, actualizar inventarios de respuesta, monitorear caños y cuerpos de agua asociados al Cauca y mantener informadas a las comunidades.

La vigilancia también se extiende al río Nechí, cuyas estaciones de monitoreo continúan en alerta roja.

Las autoridades territoriales y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo deberán sostener comunicación permanente y reportar cualquier novedad a la CITEL de la UNGRD.

Asimismo, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo deberán estar atentos a los comunicados especiales del IDEAM y las entidades técnicas que siguen el comportamiento del cauce.

La Gobernación advirtió que el momento es de máxima precaución para las zonas ribereñas y reiteró el llamado a cumplir las recomendaciones para anticiparse a posibles emergencias