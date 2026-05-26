Abogados de familia de Yulixa Toloza rechazaron amenazas sobre justicia por mano propia

Justicia

Los abogados Juan Camilo Caicedo Chaparro y Diego Gutiérrez Sánchez, apoderados de la familia de Yulixa Toloza, rechazaron las amenazas que han circulado en las redes sociales sobre aplicar “justicia por mano propia” contra los presuntos implicados en la muerte de la mujer de 52 años.

Mediante un comunicado, los penalistas aclararon que desde que se inició con la búsqueda de Yulixa, se enfocaron en las vías legales e institucionales y que ahora, con la confirmación del hallazgo de su cadáver en el municipio de Apulo (Cundinamarca), con más razón requieren que se conozca la verdad y que los jueces sean los que impartan justicia.

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Además, la familia señaló que confía en la labor de la Fiscalía General de la Nación, que tiene a su cargo la investigación de los hechos que rodearon la muerte de la víctima, tras haberse sometido a una lipólisis láser en el establecimiento conocido Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Los abogados en representación de la familia de Yulixa pidieron a las autoridades investigar de dónde provienen las amenazas, teniendo en cuenta que podrían afectar el proceso.