Alerta roja por deslizamientos en cinco municipios del Huila y por incendios en Tello

Autoridades del Huila mantienen monitoreo permanente ante alertas por deslizamientos, incendios y actividad volcánica en el departamento.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila dio a conocer el Boletín No. 167 del IDEAM, emitido el 25 de febrero de 2026, en el que se advierte un aumento en la amenaza por deslizamientos de tierra debido a las precipitaciones de los últimos días, que han generado alta saturación de humedad en los suelos.

En alerta roja se encuentran los municipios de Neiva, Palermo, Pitalito, Tesalia y Yaguará, donde existe mayor probabilidad de movimientos en masa, especialmente en zonas de ladera y alta pendiente.

En alerta naranja aparecen Agrado, Aipe, Algeciras, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Nátaga, Paicol, Rivera, Santa María, Teruel e Íquira, mientras que Hobo, La Plata, Pital y San Agustín permanecen en alerta amarilla.

En cuanto a incendios de cobertura vegetal, el IDEAM declaró alerta roja en el municipio de Tello, debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos días.

Por otra parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que los volcanes Puracé y Nevado del Huila continúan en alerta amarilla, es decir, con cambios en el comportamiento de la actividad volcánica que requieren seguimiento permanente por parte de las autoridades.

Las autoridades departamentales recomendaron a la comunidad estar atenta a cualquier cambio en el terreno, evitar zonas de riesgo y reportar emergencias a los organismos de socorro.