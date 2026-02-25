El 90% de las vías del sector rural de Ibagué están colapsadas por la temporada de lluvias

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, Cristian David Ávila, reveló que los días y las noches de la última semana han sido de mucho trabajo del personal de esta dependencia de la Alcaldía debido al impacto que se ha generado por las fuertes lluvias.

“Hoy tenemos el 90% de las vías de la zona rural colapsadas, 300 hectáreas de cultivos afectados hasta el momento, pero van a ser más, 120 familias que su productividad agrícola está en un momento crítico”, dijo Ávila.

Según el funcionario, junto a su equipo se está trabajando con el fin de atender cada una de las emergencias, pero reveló preocupación porque las lluvias no paran.

“Tenemos los suelos saturados, se están generando deslizamientos, ahora estamos caracterizando las viviendas afectadas para revisar de qué manera podemos ayudar”, manifestó.

Ávila resaltó que con la declaratoria de la alerta naranja por parte del comité local de emergencias se autorizó la intervención en causes de ríos, presupuesto para hacer los traslados para poder realizar las intervenciones.

“En la administración pública a veces las cosas son muy lentas, pero hemos mostrado celeridad y actuación inmediata. Hay sectores casi la mayoría de las familias tienen afectaciones como en el sector de Carrizales y La Belleza”, destacó.

Ampliar Cerrar

Por otra parte, indicó que hay sectores críticos como en la Martinica sobre todo por las afectaciones en vías, pero en general en 16 corregimientos hay taponamiento de vías para que las familias puedan llegar al sector urbano.

El sector rural corresponde al 97% de la extensión de Ibagué, en las veredas y corregimientos viven más de 40 mil personas que se encuentran en un momento complejo a cusa de la temporada de más lluvias.

Finalmente, sostuvo que se adelanta la caracterización de los afectados y desbloqueando las vías para poder avanzar en medio de esta temporada de más lluvias.