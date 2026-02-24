Nuevo frente frío en Colombia: las zonas que se verán afectadas con lluvias y fuertes vientos

Nuevo frente frío podría incidir sobre el Caribe colombiano y su área insular. Foto de DIMAR

Desde principios de enero de 2026, el país ha experimentado un incremento en sus precipitaciones debido a diversos fenómenos meteorológicos; entre esos, el ‘Frente Frío’ proveniente del norte de América.

Este fenómeno, que corresponde a una gran masa de aire frío que se origina en Norteamérica y se desplaza hacia el sur, desencadena cambios en el clima, ya que las corrientes de aire frío interactúan con el aire cálido y húmedo propio de la zona de nuestro país. Lo anterior se traduce en un descenso en la temperatura y la formación de tormentas eléctricas.

De acuerdo con las declaraciones de Carolina Alfaro, experta en gestión del recurso hídrico de Climalab, “esta interacción provoca un aumento de la nubosidad y da lugar a lluvias intensas, torrenciales y prolongadas, que pueden mantenerse durante varios días consecutivos”.

En los últimos días, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) junto al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) alertaron que un nuevo frente frío podría incidir en el Caribe colombiano y su área insular, generando un incremento de lluvias y fuertes vientos este 25 y 26 de febrero.

Este fenómeno también podría incrementar la posibilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas.

Departamentos afectados por nuevo frente frío

Según el reciente reporte del IDEAM, se prevé un aumento en las precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y en los siguientes departamentos:

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

César

Centro y sur de La Guajira

Antioquia

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Chocó

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, las autoridades pronostican vientos de dirección norte-noreste entre 30 y 50 (km/h) y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 m. Además de oleajes entre 2.0 y 3.0 m en sectores de la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Recomendaciones del IDEAM

Región Caribe y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En estas regiones, es crucial vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana e informar a pescadores y al sector turismo, alejarse de la costa, asegurar las embarcaciones, revisar las redes eléctricas y acatar las recomendaciones oficiales, vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar los drenajes, prepararse en caso de evacuaciones y reportar a UNGRD.

No transitar por zonas inundadas, consumir agua potable y evacuar a tiempo.

Aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes.

Región Pacífica

Desde el IDEAM recomendaron monitorear laderas y activar alertas tempranas.