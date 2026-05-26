¿Qué busca la Procuraduría al pedir información sobre las investigaciones contra Petro?

La solicitud de información que hizo la Procuraduría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara volvió a poner sobre la mesa el debate por las investigaciones que cursan contra el presidente Gustavo Petro y el alcance del fuero presidencial en Colombia.

El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que el requerimiento no busca asumir competencias sobre los procesos contra el jefe de Estado, sino conocer en qué estado se encuentran las denuncias e investigaciones que actualmente adelanta el Congreso.

Según explicó, la decisión se tomó ante los cuestionamientos constantes de distintos sectores que reclaman avances en los expedientes contra el mandatario. “Como la gente reclama que ahí nunca pasa nada, o por lo menos no se sabe qué ha pasado, entonces pedimos información sobre cómo van los procesos, qué están haciendo y quiénes son los representantes investigadores”, señaló.

Eljach insistió en que la Procuraduría no tiene facultades para investigar disciplinariamente al presidente debido al fuero especial que protege al jefe de Estado. Recordó además que la Corte Constitucional ha reiterado recientemente que únicamente la Comisión de Investigación y Acusación puede adelantar actuaciones relacionadas con la conducta presidencial.

“El fuero del presidente es integral, reforzado y especial. Solo la Comisión de Investigación y Acusación puede ocuparse de su conducta en cualquier nivel: penal, civil, laboral, político o administrativo”, afirmó el procurador.

En ese sentido, aclaró que la intención de la Procuraduría es obtener información oficial sobre el estado de las denuncias que, según dijo, han sido ampliamente mencionadas en medios de comunicación y por distintos sectores políticos.

La solicitud también reabre el debate sobre la efectividad de la Comisión de Acusación, organismo que históricamente ha sido cuestionado por la lentitud y escasos resultados en investigaciones contra altos dignatarios del Estado, incluidos presidentes de la República.

Por ahora, la Procuraduría espera que el Congreso entregue detalles sobre cuántos procesos existen actualmente contra Petro, en qué etapa se encuentran y cuáles son las actuaciones que han adelantado los representantes encargados de esas investigaciones.