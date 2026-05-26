Corte Suprema condena al senador John Besaile por corrupción en el ‘cartel de las regalías’

La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al senador John Besaile Fayad por hechos de corrupción relacionados con el denominado ‘cartel de las regalías’ en Córdoba.

El congresista fue hallado responsable de falsedad ideológica en documento público agravado por irregularidades en la creación de una corporación utilizada para contratar con la Gobernación.

El fallo se relaciona con uno de los mayores escándalos de corrupción que ha enfrentado Córdoba en los últimos años, una red que habría utilizado recursos públicos y contratos financiados con regalías para beneficiar estructuras políticas y particulares.

De acuerdo con la decisión judicial, John Besaile fue condenado a 69 meses de prisión, equivalentes a casi seis años de cárcel.

Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

La Corte concluyó que el hoy senador emitió una resolución con información falsa para otorgar personería jurídica a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica.

Según el expediente, el documento fue alterado en su fecha de expedición y contenía certificaciones que no correspondían a la realidad.

Entre las irregularidades identificadas por los magistrados, se encuentra que la resolución aseguraba falsamente que el representante legal de la corporación había solicitado formalmente el reconocimiento jurídico y que la documentación presentada cumplía todos los requisitos legales. Sin embargo, la Corte determinó que esos soportes no eran válidos.

Según el alto tribunal, esas maniobras permitieron habilitar la corporación para contratar con la Gobernación de Córdoba y posteriormente utilizarla para canalizar recursos provenientes de convenios de ciencia y tecnología financiados con regalías.

Cabe recordar, que la investigación hace parte del conocido “cartel de las regalías”, un esquema de corrupción que involucró a funcionarios, contratistas y dirigentes políticos señalados de direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos destinados al desarrollo regional.

Aunque la Corte impuso una condena privativa de la libertad, el fallo le concedió a John Besaile el beneficio de cumplir la pena en su lugar de residencia, siempre y cuando cumpla las condiciones exigidas por las autoridades judiciales.