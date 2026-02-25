A 78.000 se eleva el censo de familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba

Así es el panorama de Montería por las inundaciones. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el censo de familias damnificadas por las inundaciones llegó a 78.000 en Córdoba. Este ha sido el departamento más impactado por las intensas lluvias en el país, originadas por el paso de un fenómeno climático denominado “frente frío”.

De acuerdo con las autoridades, 25 de los 30 municipios han reportado emergencias por las inundaciones. En ese sentido, el departamento ha apelado a la solidaridad nacional, teniendo en cuenta que la crisis habría “sobrepasado la capacidad de respuesta desde el orden local”.

Solo en Montería, el reporte de damnificados supera las 14.000 familias y las labores de censo continúan. Sectores urbanos y rurales fueron impactados por la fuerza de la naturaleza que aún tiene bajo el agua a corregimientos como Martinica, Guasimal y otros.

En Cereté, el agua continúa en viviendas del corregimiento Severá y en la zona rural de San Pelayo y Lorica, Córdoba.

Frente a la emergencia, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, realizó un recorrido por zonas críticas y aseguró que “más allá de las medidas de choque, se avanza en la identificación de soluciones estructurales para las riberas del río Sinú. El propósito de estas visitas es consolidar un diagnóstico técnico que permita ejecutar obras definitivas para evitar que las inundaciones sigan afectando la economía y el bienestar de las familias cordobesas”.

Mientras, César Buelvas, profesional de la Subdirección de Planeación de la CAR- CVS, indicó que “se revisaron varios puntos críticos identificados por los municipios y que fueron reportados a través del Puesto de Mando Unificado departamental, con el fin de establecer algunas medidas de mitigación debido al incremento en el nivel de río en los municipios de Cereté, San Pelayo y Lorica”.

Las medidas serían principalmente para el control de erosión y de inundaciones.

“Mientras se supera la emergencia, las comunidades que habitan en zonas ribereñas o inundables, deben estar alertas y atender las instrucciones de las autoridades locales”, agregó la administración departamental.

A 78.000 se eleva el censo de familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: UNGRD. Ampliar A 78.000 se eleva el censo de familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: UNGRD. Cerrar

Inundaciones en La Madera, San Pelayo, Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Ampliar Inundaciones en La Madera, San Pelayo, Córdoba. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Cerrar