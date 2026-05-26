Concurso de notarios 2026 suspendido: ¿Qué viene en el proceso? esto se sabe / djedzura

La Contraloría alertó sobre presuntas irregularidades en el concurso público para nombrar a más de 300 notarios en propiedad, que hoy están vacantes, en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Se trata de un contrato que firmó la Superintendencia de Notariado y Registro con la Universidad Libre por $ 8.127 millones en julio de 2025.

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Dice el ente de control que hay retrasos en el cronograma y que no estaban listos varios desarrollos requeridos para la operación del concurso y que hubo fallas documentales. Esto llevó a que el ente de control determinara un hallazgo con incidencia disciplinaria.

Es por esta razón que, el concurso abierto de méritos para elegir nuevos notarios en el territorio nacional fue suspendido provisionalmente por orden del Consejo de Estado.

Cabe recordar que, el 28 de noviembre del año pasado se publicó un nuevo cronograma donde se detalló que la apertura del proceso de inscripción sería el 26 de junio de 2026 y solo hasta el 28 de julio de 2027, poco menos de un año después de que se posesione el nuevo gobierno, se conocerá una nueva lista de elegibles para ocupar los cargos notariales.

Sin embargo, hace dos semanas se conoció que con el concurso en discusión hubo 17 nombramientos en notarías en lo que va de este año.

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Esto se sabe:

Cronograma previo: El Consejo Superior de la Carrera Notarial había sido fijado para la aplicación de las pruebas escritas para el 11 de octubre de 2026.

El Consejo Superior de la Carrera Notarial había sido fijado para la aplicación de las pruebas escritas para el 11 de octubre de 2026. Plazas ofertadas: El concurso busca la provisión en propiedad de alrededor de 275 notarías a nivel nacional que actualmente no cuentan con un titular por concurso de méritos.

Pero, tras este replanteamiento del concurso notarial, este no podrá llevarse a cabo durante la actual administración. Mientras tanto, el Consejo sesionará nuevamente el día 2 de junio para definir qué pasará con el concurso que busca proveer a 329 notarios, de las cuales 30 se encuentran ocupadas bajo la figura de encargo y 299 permanecen en interinidad.

¿Qué se evalúa en el concurso de notarios?

Experiencia profesional (50%) : Años de ejercicio, cargos relevantes y especialización notarial.

: Años de ejercicio, cargos relevantes y especialización notarial. Prueba escrita (40%) : Conocimientos técnicos, jurídicos y prácticos de la función notarial.

: Conocimientos técnicos, jurídicos y prácticos de la función notarial. Entrevista cualitativa (10%): Evaluación de competencias éticas y comunicativas.

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