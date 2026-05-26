Sindicato denuncia fallas en la gestión de Colpensiones y cuestiona contratos de 800 trabajadores

Una carta abierta del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Sector Financiero y Administradores de Pensiones (SINTRASECFIN) al presidente Gustavo Petro y a la junta directiva de Colpensiones encendió la discusión sobre el manejo administrativo y laboral de la entidad.

El documento advierte sobre presuntas fallas en la gestión de Jaime Dussán, específicamente por problemas en el sistema pensional y posibles irregularidades en el proceso de formalización de cerca de 800 trabajadores en misión.

El sindicato aseguró que la formalización laboral debe hacerse con criterios técnicos y meritocráticos, y no mediante recomendaciones de funcionarios o dirigentes políticos.

“Trabajadores en misión que les fueron terminados sus contratos permitirían fortalecer las competencias institucionales y la capacidad operativa de la Entidad. Eso, señor Presidente, no es la Colombia del cambio que Usted prometió” señaló el sindicato.

La organización sindical señaló que este proceso recuerda prácticas del antiguo Instituto de Seguros Sociales, donde afirman, prevalecían intereses políticos sobre la experiencia técnica.

Reclamos por fallas en Colpensiones

La carta también expone problemas que, según el sindicato, siguen afectando a miles de afiliados del sistema público de pensiones. Entre ellos aparecen demoras en trámites, inconsistencias en historias laborales y dificultades para reconocer semanas cotizadas.

SINTRASECFIN aseguró que muchos ciudadanos continúan encontrando errores en sus registros laborales después de años de aportes al sistema. Además, cuestionó que los recursos destinados a modernización tecnológica y administrativa no se reflejan en mejoras visibles para los usuarios.

Otro de los puntos más fuertes del documento tiene que ver con la falta de información pública sobre la gestión de la entidad. El sindicato pidió auditorías independientes, publicación de indicadores de desempeño y reportes claros sobre el uso de los recursos de Colpensiones.

A la denuncia también se sumó la candidata presidencial, Paloma Valencia, quien publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó si esos cargos estarían siendo utilizados con fines políticos. En su publicación, Valencia aseguró que la actual administración de Colpensiones estaría intentando pasar trabajadores temporales a la nómina de planta sin acudir a mecanismos abiertos de convocatoria o concurso.

La controversia ocurre justo mientras sigue sin definirse qué ocurrirá con la reforma pensional, que está paralizada en la Corte. En un eventual nuevo modelo pensional, Colpensiones tendrá un papel central en la administración del sistema y en la atención de millones de afiliados.

Le puede interesar: Famisanar activó un plan especial para agilizar la entrega de medicamentos en 11 puntos de Bogotá

Por eso, las denuncias sobre posibles irregularidades administrativas y laborales generan preocupación sobre la capacidad institucional de la entidad para responder al aumento de usuarios y garantizar transparencia en sus procesos.

Hasta el momento Colpensiones no se ha pronunciado sobre estas denuncias.