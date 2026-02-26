Hospital de Soatá se declara en alerta roja por sobreocupación del 144% en urgencias

Soatá

El Hospital San Antonio de Soatá se declaró en alerta roja debido a la alta demanda en el servicio de urgencias, que actualmente registra una sobreocupación del 144%. La medida se adopta en medio de un aumento significativo de infecciones respiratorias asociadas a los cambios climáticos que afectan a la provincia.

La gerente del centro asistencial, Luisa Fernanda Aranguren Barón, explicó que el incremento en los casos respiratorios ha generado presión en hospitalización y urgencias, lo que obligó a activar el plan de contingencia. “En este momento tenemos una sobreocupación del 144%. Ya activamos el plan de contingencia y emitimos un comunicado para informar a la comunidad sobre la situación y pedirles que hagan un uso racional del servicio de urgencias”, señaló.

La funcionaria indicó que parte del plan de expansión de hospitalización se está cubriendo en la infraestructura de urgencias, mientras avanzan obras en diferentes áreas del hospital. Además, reiteró que se está aplicando estrictamente el sistema de triage, priorizando los casos clasificados como 1 y 2, que corresponden a urgencias vitales.

Aranguren precisó que los pacientes clasificados como triage 4 y 5, es decir, aquellos que no requieren atención inmediata, serán direccionados al servicio de consulta externa y prioritaria, donde se han habilitado agendas y personal médico para garantizar la atención. “El llamado es a la corresponsabilidad. Si el médico determina que no es una urgencia vital, el paciente será atendido por consulta externa, donde también contamos con profesionales disponibles”, afirmó.

Actualmente, las infecciones respiratorias de origen pulmonar son la principal causa de consulta y de hospitalización. La gerente insistió en que, aunque se han logrado movimientos internos y remisiones para liberar algunas camas, el hospital se mantiene en alerta roja y en monitoreo constante de la ocupación, mientras continúa atendiendo a toda la red de la provincia.