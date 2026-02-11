El principal hospital del Quindío registra una ocupación del 100% en urgencias

Armenia

La gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño evidenció el complejo panorama que viven en urgencias donde hay incremento de casos de neumonía y en algunos pasan a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

Reconoció que actualmente están desbordados los servicios teniendo en cuenta que se presenta un pico respiratorio por lo que incrementan los casos de atención.

Sostuvo que la ocupación es alta puesto que también hay pacientes de la Nueva EPS que llegan a urgencias al no contar con los medicamentos de manera oportuna lo que complica sus condiciones de salud.

“En este momento tenemos desbordados los servicios. Vale la pena aclarar que tenemos un pico respiratorio importante. Nos han incrementado los casos de neumonía dentro de la institución, neumonías que han llegado a complicarse. Tenemos varios casos en unidad de cuidados intensivos", manifestó.

Añadió: “Nuestra ocupación hoy está alta, además de gran parte de pacientes de nueva EPS que llegan por no tener el tema de medicamentos al día. Entonces, hipertensión, diabetes, convulsiones, enfermedades de salud mental estaban llegando a nuestro servicio de urgencias".

Resaltó que lo más importante es la prevención y de ahí lo clave de que si se cuenta con los síntomas relacionados con infecciones respiratorias portar el tapabocas, realizar el lavado constante de manos para evitar el contagio y posterior propagación del virus.