Contraloría de Bogotá advierte retrasos y sobrecostos en la construcción del Hospital de Usme

Este lunes, la Contraloría de Bogotá pone bajo la lupa sobre los retrasos y los sobrecostos en la construcción del nuevo “Hospital de Usme”, una de las obras de salud más importantes para el sur de la capital colombiana.

Según el ente de control distrital, el proyecto debía estar terminado en mayo de 2023, ya acumula cerca de 37 meses de retraso respecto al cronograma que se tenía pensado. El costo total estimado ha superado los 280.000 millones de pesos tras suspensiones y ajustes contractuales durante su ejecución.

“Hoy estamos desde la localidad de Usme visitando este importante hospital, el nuevo hospital de Usme, el cual será habilitado para atender alrededor de 500.000 habitantes, 500.000 bogotanos, no solo de esta localidad, sino de todas las localidades colindantes de este sector. El hospital lleva un avance de ejecución en obra del 93%, con un retraso”, dijo el contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga .

Pese a los inconvenientes, la Contraloría señala que el hospital empezará a prestar servicios de manera progresiva, algunos servicios iniciarían en las próximas semanas, mientras que el área de urgencias podría entrar en funcionamiento en abril de 2026.

Aunque el avance físico de la infraestructura supera el 97%, aún persisten limitaciones técnicas, particularmente en el sistema eléctrico y en la energización completa del centro hospitalario.

La obra beneficiará a cerca de 500.000 habitantes de la localidad de Usme, pero las demoras han generado preocupación entre veedurías ciudadanas y autoridades locales.