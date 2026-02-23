Sigue colapsada la atención en urgencias del HUEM

Cúcuta

La crisis del sector salud en Norte de Santander se refleja en el viacrucis de los usuarios que no encuentran otro lugar de atención sino el hospital regional, Erasmo Meoz.

La situación es tan compleja que los pacientes solo encuentran en ese lugar atención, pese a llegar a la red pública o privada pero no hay respuesta por su atención.

El panorama para los trabajadores es complejo, además de lo que representa para los usuarios de las diferentes Eps intervenidas lograr respuesta.

“El personal hace lo humanamente posible por dar atender a todas las personas que llegan por el servicio de urgencias donde comienza la atención con el Triage, pero sabemos de las limitantes en materia de insumos y de personal dada la alta demanda” dijo un funcionario a Caracol Radio.

Una de las usuarias dijo a Caracol Radio “es de reconocer como a pesar de encontrar uno mas de cien personas y algo más en el área, los médicos y todos los trabajadores se esfuerzan por brindar calidez en la atención y de poder lograr resolver la situación de cada paciente. Esto sólo lo hacen héroes como ellos, la verdad, sólo aplausos para ellos que hacen grandes esfuerzos por mantener el hospital con las puertas abiertas”.

En la actualidad el hospital mantiene un cruce de cuentas con el gobierno nacional a través del ministerio de salud para lograr el pago por atención de migrantes. Así mismo adelanta acciones con las Eps para lograr el pago por servicios con algunas de esas empresas.