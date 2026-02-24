Cafam se pronuncia por muerte de adulta mayor mientras reclamaba medicamentos en Cúcuta (créditos: GettyImages y redes sociales)

En las últimas horas una mujer de la tercera edad, identificada como la señora Quintero, paciente de la Nueva EPS, falleció mientras reclamaba medicamentos en el punto de dispensación Caobos de Droguerías Cafam, en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con testigos, la adulta mayor habría esperado durante varias horas para recibir sus medicamentos, que presuntamente no le fueron entregados.

Antes de desplomarse, las últimas palabras de la mujer de la tercera edad fueron:

“Le dicen a uno que dentro de 15 días, viene uno y dice que ya se vencieron”.

Pronunciamiento de Cafam

A través de un comunicado oficial, Droguerías Cafam lamentó el fallecimiento de la señora Quintero y expresó sus condolencias a la familia, indicando que activaron sus protocolos de atención al momento de la emergencia.

“Desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”, señala la comunicación.

No obstante, indica Cafam que de acuerdo con la información disponible, no se evidenció ninguna situación irregular con sus funcionarios durante la atención a la señora Quintero.

Vale la pena resaltar que la compañía no aclaró si los medicamentos habían sido finalmente entregados a la paciente.

En el comunicado señalan que, dado que se trata de un hecho sensible y que aún se encuentra en proceso de verificación, “no somos la entidad llamada a pronunciarnos sobre las causas del fallecimiento”, y agregan que confían en que después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación.

