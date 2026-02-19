Nueva EPS: niño con cáncer duró 5 semanas sin recibir quimioterapias por falta de autorización

Luego de conocerse el lamentable caso de Kevin Acosta, han salido a la luz numerosos casos de pacientes, muchos de ellos menores de edad, que no están recibiendo sus medicamentos ni tratamientos por falta de respuesta y gestión de la Nueva EPS.

Puede leer: SuperSalud inició auditoría a Nueva EPS tras la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia

Caracol Radio conoció el caso de Robinson Farid Montenegro, en Cali, un niño de 8 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, enfermedad por la que debe someterse a un complejo tratamiento: una quimioterapia semanal y un medicamento (que representa una quimioterapia oral), el cual debe consumir de lunes a sábado.

Según reveló Marisol Montenegro, mamá de Robinson, el caso hace parte del Programa Valientes, un modelo de atención de la Nueva EPS exclusivo para tratar menores de edad diagnosticados con cáncer.

Nueva EPS. Foto: Getty Images. Ampliar Nueva EPS. Foto: Getty Images. Cerrar

A través de correo electrónico debe realizar la solicitud de autorización para que la Fundación Valle de Lily le suministre a su hijo los cuidados pertinentes, mensajes que durante más de un mes fueron respondidos bajo la justificación de un “escalamiento” al área encargada.

Desde hace 5 semanas el niño no ha recibido el tratamiento que, por orden médica, le permite tratar la compleja enfermedad con la que lucha a su corta edad. Eso quiere decir que hace un poco más de un mes no le ha sido suministrado su medicamento diario y tampoco ha recibido su quimioterapia semanal.

Le puede interesar: Familiares se encadenaron frente a la Nueva EPS en Sogamoso para exigir atención médica

¿Qué dijo la Nueva EPS?

Luego de que Caracol Radio se comunicara con Nueva EPS el 18 de febrero buscando una respuesta a la denuncia, el 19 de febrero la entidad aseguró que el caso ya había sido resuelto y que la Fundación Valle de Llily ya contaba con la autorización para realizar las quimioterapias a Robinson.

Escuche la noticia completa aquí:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar