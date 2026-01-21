Paciente revela que desde Noviembre no llega medicina de alto costo a sede de Cafam en Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

Henry Varón, paciente que usualmente reclama sus medicamentos en la sede de Cafam ubicada en la carrera 35 N. 51-60 del barrio cabecera del llano, habló con Caracol Radio acerca del desabastecimiento de medicina que se viene registrando con mayor intensidad desde el año anterior.

Durante la entrevista contó que el personal encargado de la atención al usuario, le confirmó que desde el mes de Noviembre no llegan medicamentos de alto costo a esa sede y que además no les han cancelado el sueldo desde hace tres meses.

“Todos los pendientes se vencen y no hay. Dijeron que desde noviembre no llegan medicamentos y que tres meses de sueldo le deben a las niñas. Y los exámenes de alto costo tampoco están dando. Tengo exámenes pendientes y no me los programan”.

La manometría, es uno de los exámenes que Varón debe realizarse, cuyo valor es superior a un millón de pesos, según lo consultado por el paciente; Un dinero con el que no cuenta.

En una situación no muy lejana se encuentran Lucía Santamaría y José Herrera, quienes están cansados de no recibir sus medicinas.

“Ha sido fatal porque el año pasado, prácticamente todo el año no hubo medicamentos. Viene uno y no hay. Nos han dado medicamentos para el dolor, pero Losartán no tienen”.

La filas en este gestor farmacéutico cada vez son menos lo que podría demostrar el descontento de los pacientes y su lucha diaria por mejorar su salud.