En Manizales usuarios de Nueva EPS denuncian escasez de medicamentos

Manizales

Residentes de la ciudad afiliados a la Nueva EPS continúan denunciando una grave escasez de medicamentos en los dispensarios de Cafam, encargados de atender a esta aseguradora en Manizales.

La situación afecta principalmente a adultos mayores y pacientes con enfermedades de alto costo o comorbilidades, quienes enfrentan dificultades para acceder a tratamientos, indispensables para atender sus padecimientos.

El veedor de la Nueva EPS en Caldas, Gabriel Palacio, aseguró que el desabastecimiento es total en varios puntos de dispensación en la capital caldense.

“Es una situación muy delicada. Hay desabastecimiento total en Cafam, tanto en el centro, Laureles como en Alto Costo. Esto está llevando a que muchos usuarios intenten cambiarse de EPS, pero las demás entidades tampoco tienen la capacidad para suplir la alta demanda de medicamentos, especialmente la de los adultos mayores”, afirmó Palacio.

El veedor explicó que, aunque se espera una mejoría hacia finales de mes, el problema persiste y genera incertidumbre entre los usuarios.

Personería hace seguimiento a incumplimientos

El personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, aseguró que la entidad ha desplegado todas las acciones jurídicas necesarias para la defensa del derecho fundamental a la salud.

“Desde la Personería de Manizales hemos sido firmes en la defensa del derecho a la salud, agotando mecanismos jurídicos, procesales y extraprocesales. Logramos demostrar ante la justicia que la falta de acceso a medicamentos constituye una vulneración sistemática y reiterada de derechos fundamentales, especialmente en pacientes con enfermedades graves, oncológicas y autoinmunes”, señaló el líder de la entidad.

Acción popular interpuesta en contra de las EPS

Juan Pablo Osorio recordó que, como resultado de una acción popular interpuesta por la Personería, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó, mediante una medida cautelar, la entrega de los medicamentos pendientes por parte de Cafam o quien haga sus veces, bajo la garantía de la Nueva EPS.

Indicó además que recientemente se realizó una audiencia convocada por el Tribunal, en la que se solicitó información sobre el cumplimiento de dicha medida, y anunció que este viernes se llevará a cabo una mesa de trabajo y seguimiento en Bogotá con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el interventor de la Nueva EPS y la gerencia nacional de medicamentos.

“Nuestro objetivo es verificar los avances y lograr que la medida cautelar se haga efectiva lo más pronto posible. Desde la Personería continuamos acompañando a los usuarios, incluso mediante tutelas y derechos de petición, para exigir la entrega de los medicamentos”, agregó el personero.

Entrega de medicamentos

El próximo 19 de diciembre podría conocerse el compromiso oficial de la Nueva EPS frente a la entrega masiva de los medicamentos pendientes correspondientes a noviembre y diciembre, lo que genera expectativa entre los usuarios afectados en la ciudad.