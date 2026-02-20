Ordenan arresto para el agente interventor de Nueva EPS por desacato a tutela en Medellín

Medellín, Antioquia

El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín sancionó con arresto al agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, tras declarar próspero un incidente de desacato por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba un procedimiento cardíaco urgente a una paciente en Medellín.

La decisión fue adoptada el 18 de febrero de 2026 dentro del trámite promovido por Mónica Isabel Restrepo, quien actúa como agente oficiosa de Blanca Aurora Uribe de Restrepo.

Orden médica no fue cumplida

El despacho recordó que el 23 de enero de 2026 había tutelado los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la paciente, y ordenó de manera inmediata la remisión a una institución con especialidad en electrofisiología para practicar el “explante o eliminación de marcapasos e inserción/implantación de marcapasos bicameral”, conforme a la orden del médico tratante.

Sin embargo, según lo verificado por el juzgado, la paciente permanecía hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel sin que se hubiera realizado el procedimiento ni gestionado el traslado al especialista, lo que dio lugar a la apertura del incidente de desacato.

Dos días de arresto y multa

En la parte resolutiva, el juez impuso al agente interventor arresto de dos días y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción fue impuesta a Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente regional Noroccidente de la Nueva EPS.

La providencia ordena que, una vez quede ejecutoriada, se comunique a la Policía Metropolitana de Medellín para que proceda con la detención de los sancionados, garantizando sus derechos.

Además, se dispuso remitir copia a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín para hacer efectiva la multa, y enviar el expediente en grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior de Medellín.

El fallo insiste en la obligación de las entidades prestadoras de salud y sus directivos de cumplir de manera inmediata las órdenes judiciales relacionadas con la protección de derechos fundamentales.