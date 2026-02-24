Adulta mayor murió en dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Una mujer de la tercera edad falleció en un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS, ubicado en la calle 15 entre avenidas 2E y 3E del barrio Los Caobos, en Cúcuta, mientras esperaba la entrega de sus fórmulas.

El hecho ocurrió en la droguería Cafam, uno de los puntos que hace parte del modelo de atención de la Nueva EPS.

Según testigos, la adulta mayor había llegado desde temprano para reclamar sus medicamentos y, tras recibir la información de que no estaban disponibles, sufrió una fuerte alteración que terminó en un infarto.

Rafael Sarmiento, usuario que también esperaba turno desde las 8:00 de la mañana, relató a Caracol Radio que vio ingresar a la mujer minutos antes de que ocurriera la emergencia.

“Yo estaba esperando la entrega de medicamentos…vi cuando entró la señora, pasó por el lado mío y se fue al fondo a reclamar el turno”, contó.

De acuerdo con su testimonio, la mujer se dirigió al cubículo 14 para hacer la gestión. “Quién sabe qué le dijo a la funcionaria, pero comentan ahí que la funcionaria le dijo ‘no, pues demándeme’”, aseguró el usuario, quien criticó el trato hacia los pacientes de edad avanzada.

Tras la discusión, la mujer regresó a sentarse. “Estuvo parada, abrió el bolso, sacó un tarro, tomó y volvió a sentarse. Cuando se fue a parar, ya la señora se fue de boca abajo, ya con el infarto que le había dado”, relató Sarmiento.

Usuarios intentaron auxiliarla de inmediato. Según el testigo, otra mujer le practicó maniobras de reanimación mientras solicitaban ayuda.

Sin embargo, cuestionó la respuesta ante la emergencia. “Llamaron a la ambulancia… es la hora que no ha llegado la ambulancia todavía. Llamaron a la Policía y tampoco ha llegado”, afirmó.

También señaló que el establecimiento no contaba con elementos básicos para atender la situación.

“Esta farmacia no tiene una camilla, la camilla la sacaron como a las dos horas después de estar la señora tirada en el suelo”, dijo.

El caso generó indignación entre los usuarios que aguardaban en fila. “La situación de nosotros está ahorita peligrosa, crítica…más problemas, no hay medicamentos, no hay para nada”, expresó Sarmiento.

La adulta mayor, según quienes presenciaron la escena, llevaba varias fórmulas médicas pendientes en su bolso.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la EPS sobre lo ocurrido.