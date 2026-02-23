González celebra el triunfo del América: “Tres puntos, tres goles, es un envión anímico importante”

Luego de la contundente victoria 3-0 frente a Jaguares en el Pascual Guerrero, el técnico David González y el delantero Daniel Valencia analizaron el rendimiento del América de Cali y coincidieron en la importancia anímica del resultado.

González valoró el triunfo como clave para mantenerse en la parte alta de la tabla. “Lo primero, un resultado demasiado importante para poder seguir ahí en donde queremos estar durante todo el semestre, en la parte de arriba, compitiendo sea cual sea el rival”, afirmó.

El entrenador reconoció que el primer tiempo no fue el ideal. “Erramos un poquito el camino. Tuvimos momentos donde estábamos un poco dispersos, donde no manteníamos muchas ubicaciones que normalmente tenemos y que nos facilitan las cosas”, explicó. Sin embargo, destacó la reacción en la segunda parte: “En el segundo tiempo el equipo volvió a su identidad, a buscar las llegadas a portería contraria de maneras trabajadas y conscientes”.

También subrayó el regreso de jugadores importantes: “Resaltar el regreso de Murillo, el regreso de Lucumí, que también había tenido un problema muscular. De a poco empezar a tener el equipo completo para todo esto que se viene y el partido de Sudamericana”.

Sobre lo que representa volver a ganar tras la derrota en Barranquilla, el técnico fue claro: “Siempre va a ser importante ganar, ganar en casa. Definitivamente es un envión anímico importante a tratar ahora de ir a Valledupar a hacer lo mismo y luego esperar el partido con Bucaramanga”. Además, pidió centrarse en el presente: “Me parece que hay que resaltar el buen trabajo de hoy. Tres puntos, tres goles”.

En cuanto a la deuda de visitante ante equipos grandes, González aseguró que el camino es insistir: “Seguirlo intentando. En el próximo partido que nos toque de visita contra uno de los equipos grandes, lo intentaremos y esperamos poder cortar esa racha”.

Respecto a la lesión de Mateo Castillo, dio un parte preliminar: “Sufrió un golpe en un choque terminando la primera parte. No quisimos arriesgar a que se le fuera a agravar. Diagnóstico en este momento no lo hay, pero no parece ser algo de gravedad”.

El técnico también elogió el ingreso del juvenil Luis Miguel Mina: “Siempre va a ser gratificante que un chico de nuestra cantera pueda hacerlo de buena manera. Su velocidad y su potencia son de verdad superiores a la media”.

Por su parte, Daniel Valencia habló sobre la presión del gol y su momento personal. “Uno como delantero vive los goles, pero somos un equipo y si veo a un compañero que esté mejor ubicado, ¿por qué no?”, expresó. El atacante, que suma dos goles en tres partidos, añadió: “Gracias a Dios por estos tres partidos. Ya llevo dos goles, espero seguir marcando”.

Sobre su adaptación al fútbol colombiano y al grupo, destacó el respaldo interno: “La forma en que me recibió el grupo y la confianza que me brindaron. Como delantero venir con esa confianza de ser goleador, ahora acá lo estamos plasmando también”.

Finalmente, el delantero aseguró que el grupo está sólido pese al desgaste reciente: “Supimos manejarlo y con el grupo bien, nos sentimos bien, un grupo muy bueno colectivamente. Esperemos seguir haciendo lo que venimos planeando y poder seguir consiguiendo victorias”.

América sumó tres puntos importantes, recuperó confianza y, como lo señaló su técnico, continúa “en un buen proceso” con margen para seguir creciendo.