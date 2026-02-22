La ciudad sede de Colombia para el Mundial 2026 se encuentra en alerta por ola de violencia / Getty Images

Preocupación a nivel internacional por la ola de violencia que atraviesa Guadalajara, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, a raíz de la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El narcotraficante fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

A raíz de lo anterior, Jalisco y varios estados del país se mantienen bajo un clima de violencia, con vehículos quemados bloqueando diversas avenidas y negocios incendiados.

La situación llegó a tal punto que el fútbol ha tenido que cesar actividades. En la Liga MX, se tomó la determinación de no llevar a cabo el duelo entre Querétaro y Juárez de la séptima jornada; en la Liga Femenina fue aplazado el clásico entre Chivas y América por la décima fecha y en el Ascenso no se disputará el partido Tapatío vs Correcaminos.

Guadalajara, sede de Colombia en el Mundial 2026

El principal problema frente a toda esta ola de violencia es que Guadalajara fue designada como una de las sedes de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Incluso, allí es en donde la Selección Colombia tendrá su base de operaciones, de cara a sus enfrentamientos por el Grupo K.

Es preciso recordar que el cuadro nacional se entrenará en la Academia AGA de Atlas FC, ubicada en Zapopan, Jalisco. Se trata de un complejo deportivo fundado en 2023 y que se extiende por 8.500 metros cuadrados, espacio en el que hay seis canchas de fútbol, gimnasio, zonas de rehabilitación con tecnología deportiva y centros médicos de alta tecnología.

