Así fue el gol de Kevin Serna que le dio la victoria a Fluminense en la semifinal del Torneo Carioca

Gol con sabor a victoria de Kevin Sera / (Photo by André Ricardo/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Kevin Serna disputó 86 minutos en la semifinal de ida del Torneo Carioca y anotó el gol del triunfo para Fluminense sobre Vasco da Gama, durante el reconocido ‘Clásico de los Gigantes’.

El extremo colombiano tuvo una participación activa durante el compromiso. Registró dos remates, uno de ellos al arco, cayó en una ocasión en fuera de lugar y alcanzó un 85 % de precisión en los pases, completando 11 de 13 entregas.

Además, realizó un pase largo efectivo, sumó 29 toques de balón, un despeje y tres recuperaciones. En el trabajo defensivo ganó las dos barridas que intentó (2/2).

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así quedó con el triunfo de Santa Fe sobre Junior

Serna se reportó con gol (registrando así su quinta anotación en el toreno Carioca), siendo determinante en el desarrollo del encuentro. El compromiso contó con la presencia de otros colombianos como Johan Rojas, Carlos Gómez y Marino Hinestroza en el Vasco.

El atacante salió al minuto 86 por una molestia muscular en el segundo tiempo. Sin embargo, no sería un inconveniente mayor y se espera que pueda estar disponible para el partido de vuelta.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre Vasco da Gama y Fluminense está programado para el domingo primero de febrero a las 4:00 p.m (hora Colombia), en el estadio Maracanã.

Así fue el gol de Kevin Serna para la victoria de Fluminense