Tabla del descenso de la Liga colombiana: Así va tras Bucaramanga vs. Cali

El descenso en Colombia se sigue moviendo y varios equipos están en riesgo de perder la categoría. Esta es la tabla de los conjuntos que en cada fecha se juegan la permanencia en la primera categoría de la Liga colombiana.

BUCARAMANGA VS. CALI

El Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali no se hicieron daño en el estadio Américo Montanini en donde el partido terminó empatado a cero goles. Con este resultado, el equipo de Alberto Gamero suma, pero solo de a un punto en su intención de salir de la tabla del descenso en la que es tercero.

ASÍ VA LA TABLA DEL DESCENSO DE LA LIGA COLOMBIANA