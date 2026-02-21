Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 23:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

Tabla del descenso de la Liga colombiana: Así va tras Bucaramanga vs. Cali

El equipo de Alberto Gamero y el de Leonel Álvarez empataron en el Américo Montanini.

Bucaramanga - Cali / Diario AS Colombia

Bucaramanga - Cali

Caracol Radio

El descenso en Colombia se sigue moviendo y varios equipos están en riesgo de perder la categoría. Esta es la tabla de los conjuntos que en cada fecha se juegan la permanencia en la primera categoría de la Liga colombiana.

BUCARAMANGA VS. CALI

El Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali no se hicieron daño en el estadio Américo Montanini en donde el partido terminó empatado a cero goles. Con este resultado, el equipo de Alberto Gamero suma, pero solo de a un punto en su intención de salir de la tabla del descenso en la que es tercero.

ASÍ VA LA TABLA DEL DESCENSO DE LA LIGA COLOMBIANA

PosiciónEquipoPromedio
1.Cúcuta Deportivo0.4286
2.Boyacá Chicó0.8588
3.Deportivo Cali1.0941
4.Internacional de Bogotá1.0941
5.Alianza FC1.1190
6.Llaneros FC1.1458

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir