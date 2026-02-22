Este es el fósil más antiguo y completo del mundo y fue encontrado en Colombia: A 3 horas de Bogotá

Desde hace millones de años, el planeta Tierra ha estado habitado por miles de especies animales, incluida la humana en las épocas más recientes de la historia. Sin embargo, dentro de las principales características que tienen los animales y que los hacen diferentes, no solo está el color o su tipo de alimentación.

Es por esto por lo que el mundo ha sido testigo de animales que poseen un tamaño considerable, desde dinosaurios en épocas como el Jurásico o el Cretácico (también llamado cretácico) hasta la actualidad, en donde en cielo, mar y tierra hay animales de gran tamaño.

Luego de más de 7 años de investigación por parte de la Universidad Nacional y del Servicio Geológico Colombiano, se confirmó que el fósil de tiburón gigante que fue encontrado en Villa de Leyva por un campesino en 1993 es el más antiguo y completo del mundo.

Fósil de tiburón. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el descubrimiento fue realizado hace 32 años por Arquímedes Moreno, un campesino de la vereda Cañuela en Villa de Leyva.

En su momento, Moreno entregó el fósil a la junta de acción comunal donde inició un proceso de investigación y reconstrucción.

Para 2015, los restos óseos fueron trasladados a la Fundación Santa Teresa de Ávila; no obstante, 3 años después pasó a la Universidad Nacional, donde fue objeto de investigación por parte de los paleontólogos María Eurídice Páramo Fonseca y Cristian Benavides Cabra.



¿Qué tan grande era el tiburón?

La investigación de la Universidad Nacional confirmó que el fósil conserva al menos 107 vértebras articuladas, escamas y tejidos blandos como músculos y piel.



“Este nivel de preservación, casi imposible en tiburones debido a su esqueleto cartilaginoso, lo convierte en el registro más antiguo y completo de un tiburón lamniforme gigante conocido en el mundo”, menciona el Servicio Geológico Colombiano.

Finalmente, se determinó que el tiburón perteneciente al Cretácico inferior alcanzaba una longitud de 6.65 metros.



¿Dónde ver el fósil de tiburón más completo del planeta?

Actualmente, el fósil se encuentra en la Fundación Santa Teresa de Ávila, en el museo de la comunidad religiosa Ciudad de Dios, en Villa de Leyva.

Para aquellos interesados en ver el fósil, deberán dirigirse a la ciudad del departamento de Boyacá, la cual está a poco más de tres horas desde Bogotá.



