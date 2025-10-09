Sáchica se proyecta como la «ciudad jurásica» de Colombia

El senador Manuel Virgüez Piraquive, destacó la reciente aprobación de la Ley 2459, que busca consolidar a Sáchica como una ciudad paleontológica y geológica de reconocimiento nacional e internacional. «...Esta norma permitirá promover la investigación, el turismo y la conservación del patrimonio fósil, luego del hallazgo del pliosaurio más grande e intacto del mundo en 2018...», señaló el congresista, quien agradeció el apoyo del Congreso y las entidades locales y nacionales que impulsaron la iniciativa.

El legislador explicó que este viernes se realiza en Sáchica un conversatorio con científicos y autoridades para socializar los retos y beneficios de la ley. «...Gracias a estos profesionales que han liderado los hallazgos, hoy Colombia no solo es biodiversa, sino también rica en fósiles que pueden catapultarnos en el escenario internacional...», afirmó. Durante el encuentro se abordarán estrategias para implementar la ley y fortalecer la articulación entre el gobierno, la academia y el sector privado.

Pliosaurio. Foto: Getty Images. / MR1805 Ampliar

Finalmente, el senador aseguró que se están creando alianzas con instituciones educativas y empresas para divulgar el patrimonio paleontológico y fomentar la inversión en turismo científico. «...Necesitamos que los colegios enfoquen sus estudios hacia este tesoro y que la ciudadanía aprenda a reconocer la importancia de los fósiles; muchas veces parecen simples piedras, pero son piezas valiosas de nuestra historia...», concluyó.