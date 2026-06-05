Pilotos y viajeros, atentos: cambiará el operador del parqueadero del Puente Aéreo en El Dorado

TRANSPORTE

Caracol Radio conoció en primicia que a partir del próximo 11 de junio, la empresa City Parking asumirá la operación del parqueadero de la Terminal 2 (Puente Aéreo) del Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional El Dorado en Boggotá, en reemplazo de la Asociación Colombiana de Aviadores Jubilados (AJUCAX), que venía administrando este importante servicio.

Según conoció este medio de comunicación, la transición se da luego de una decisión judicial que obligó a devolver la administración del parqueadero, situación que derivó en la terminación del contrato que mantenía AJUCAX con OPAIN, concesionario encargado de administrar, operar, mantener y modernizar el aeropuerto.

AJUCAX informó a los usuarios que pagan una mensualidad, usualmente funcionarios de las diversas aerolíneas, que el servicio estará disponible únicamente hasta las 11:59 p.m. del 10 de junio.

“Por motivos de fuerza mayor, nos permitimos informar que el servicio de parqueadero en modalidad de mensualidad se prestará únicamente hasta el día 10 de junio a las 12:00 de la noche”, se indica en una comunicación conocida por Caracol Radio.

La asociación también indicó que devolverá de manera proporcional el dinero correspondiente a los días no utilizados del mes de junio y pidió a los usuarios retirar sus vehículos antes del cierre definitivo.

Entre los principales afectados por la medida se encuentran pilotos, tripulantes de cabina (TCP), trabajadores aeroportuarios y viajeros frecuentes que utilizan el parqueadero de la Terminal 2 por su cercanía al Puente Aéreo.

Uno de los pilotos consultados por Caracol Radio manifestó su preocupación por la falta de claridad frente a las nuevas condiciones del servicio.

“Yo pago actualmente una mensualidad en un contrato de arrendamiento de parqueadero, pero me dicen que, por motivos de fuerza mayor, solo hasta el 10 puedo parquear mi vehículo ahí. Y, obviamente, no hay un parqueadero más cercano al Puente Aéreo para poder cumplir con todas las necesidades que tenemos en este sitio”, indicó en Caracol Radio.

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Plan de contingencia por cambios en infraestructura

luego de conocer esta situación, Caracol Radio se comunicó con OPAIN quien aseguró que pondrá en marcha un plan de contingencia el 11 de junio, día en el que se realizarán adecuaciones tecnológicas en el parqueadero, incluyendo la instalación de nuevas máquinas de pago y talanqueras de acceso.

Para mitigar las afectaciones durante la transición, OPAIN prevé habilitar un servicio de transporte desde la Terminal 1 hacia la Terminal 2, con el fin de facilitar la movilidad de pilotos, trabajadores aeroportuarios y usuarios que requieren acceder al Puente Aéreo mientras se completa el proceso de adecuación.

La expectativa ahora está centrada en las condiciones que ofrecerá City Parking, especialmente en materia de tarifas y planes de mensualidad, un servicio ampliamente utilizado por el personal aeronáutico que opera desde la Terminal 2.