Presidente Petro llamó a ‘atemperar’ los ánimos de las campañas presidenciales para evitar desmanes

El presidente Petro hizo un llamado a la calma luego de los momentos de tensión que se vivieron la noche de este jueves a las afueras de la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en el norte de Bogotá, a donde llegó un grupo de personas con carteles alusivos a Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Según la Secretaría de Seguridad, los individuos lanzaron “arengas ofensivas e intimidantes” y restringieron el acceso y la salida de dicha instalación, “sin causar vandalización o afectaciones estructurales”.

La entidad indicó que las autoridades y la seguridad de la sede restauraron el orden en el sitio para lograr la evacuación de las personas que se encontraban en el interior, sin que se presentaran choques.

El llamado a la calma del presidente Petro

Luego de estos confusos hechos, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las dos campañas presidenciales a atemperar los ánimos y crear un comité para la tranquilidad ciudadana, y que todo se defina en las urnas.

Aseguró que nadie debe ir armado en el marco de las campañas e invitó a la sociedad colombiana al debate político con argumentos e inteligencia y no sobre el uso de la fuerza.

“Invito a la fiscal general de la nación a actuar de inmediato e invito a la sociedad colombiana a no dejar que la fuerza se tome el debate. Atemperar los ánimos y dejar que todo se defina en las urnas”, fue el llamado del jefe de estado en sus redes sociales.