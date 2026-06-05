Así queda el calendario OFICIAL en lo que queda de 2026: ¿cuál es el nuevo festivo? Esto dice la ley

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2578 de 2026 que declara festivo el 9 de julio como homenaje a la Virgen de Chiquinquirá.

El proyecto de ley fue presentado al Congreso de la República por el representante a la Cámara por Alianza Verde, Wilmer Castellanos, con el fin de homenajear al municipio de Chinquirria y con ello, añadir un nuevo día festivo al calendario nacional.

Según el representante, esta iniciativa surgió en conmemoración de dos eventos importantes: los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y los 40 años de la visita del Papa San Juan Pablo II a Chiquinquirá y a Colombia.

Además de proponer obras representativas y una campaña de difusión de la importancia de Chiquinquirá, la nueva ley establece un día de fiesta nacional en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá.

Aunque este festivo se celebrará todos los 9 de julio de cada año, para determinar el día de descanso remunerado tanto a los trabajadores del sector público y privado, se aplicará la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani. Lo que significa que, si el 9 de julio cae un día diferente a un lunes, el festivo se trasladará al lunes siguiente.

Para este 2026, el día de la Virgen de Chiquinquirá se llevará a cabo por primera vez el 13 de julio.

En entrevista con Caracol Radio, el representante Castellanos, enfatizó la relevancia de este día festivo, describiéndolo como un día de gran importancia religiosa para los católicos. La intención es que este día sea utilizado para el descanso, la reflexión espiritual, el esparcimiento familiar y, ojalá, para visitar la Basílica de Chiquinquirá y la Virgen del Rosario.

“En este evento se destacará su significativa contribución a la religión católica durante sus primeros 216 años como Villa Republicana, sus 440 años de nacimiento con el milagro de la renovación y los 40 años desde la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Chiquinquirá, ocurrida el 3 de julio de 1986, así como su importancia como destacado centro cultural, turístico y religioso de Colombia”, señala el texto aprobado.

La propuesta ha generado debate, especialmente en el sector empresarial y productivo, debido a la acumulación de festivos en el país y su posible impacto en el mercado laboral. Al respecto, Castellanos dijo: “Es un día festivo de gran relevancia (...) Esperamos que sea usado para que la gente descanse, para que se acoja a Dios, para que tenga un espacio de esparcimiento con su familia”.

Calendario OFICIAL de festivos en lo que queda de 2026

Con la aprobación de esta ley, el calendario de festivos en Colombia para lo que resta del 2026 se verá modificado, añadiendo el 9 de julio (o el lunes siguiente, según la Ley Emiliani), como nueva fecha de celebración y descanso.

El festivo arrancará desde este mismo año, ya que en la vigencia de la ley quedó que “rige a partir de la fecha de su promulgación”.

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Julio 9: Virgen de Chiquinquirá (celebración 13 de julio)

Julio 20: Día de la Independencia

Día de la Independencia Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen Octubre 12: Día de la Raza

Día de la Raza Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Diciembre 25: Navidad

Festivos de enero de 2026

En enero de 2027, Colombia tendrá dos días festivos oficiales: