Descubren fósil de depredador marino en Zapatoca, se convierte en el más antiguo de Colombia

Investigadores encontraron en Zapatoca la vértebra de un pliosáurido, un gigantesco reptil marino queque vivió hace 135 millones de años en la región. Este descubrimiento sería el más antiguo de este animal hallado en Colombia y en el norte de Sudamérica.

El estudio fue liderado por Javier García Guerrero, de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, UNIAGRARIA, y el doctor Edwin Alberto Cadena Rueda, de la Universidad del Rosario. El trabajo contó con el apoyo de instituciones de gran prestigio como el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá y el Field Museum de Chicago.

De acuerdo con los investigadores, este fósil revela que en los mares tropicales del Cretácico temprano habitaron depredadores gigantes que se alimentaban de peces, tortugas, tiburones antiguos y otros reptiles marinos más pequeños.

“Hasta ahora, en Colombia los pliosáuridos solo se conocían en la zona de Villa de Leyva, con fósiles de unos 115 millones de años. El registro de Zapatoca es más antiguo y demuestra que estos animales ya vivían en la región mucho antes, aportando nuevas pistas sobre la evolución de la vida marina entre el Jurásico y el Cretácico", señala Javier García, líder del estudio.

El artículo con los resultados de la investigación fue aceptado en la revista internacional Cretaceous Research, una de las más reconocidas en el campo de la paleontología.

La vértebra recuperada permanece hoy bajo custodia en la colección paleontológica de la Universidad del Rosario, en Bogotá.