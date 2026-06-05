Registraduría presentó evidencia a partidos políticos de que no habría sido modificado software

La Registraduría Nacional presentó ante partidos políticos, misiones, de observación electoral y la Procuraduría, las pruebas de que no existió ninguna alteración en los softwares electorales ni del censo electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que “el 26 de mayo no se llevó a cabo ningún tipo de modificación, ni al software electoral, ni al censo electoral”. Esto, frente a los cuestionamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro.

Durante una reunión realizada este 4 de junio se expuso la trazabilidad del archivo de la División Política Electoral (Divipole), que contiene la información de las mesas de votación habilitadas en Colombia y en el exterior.

Señalaron que fue comparado “cuando fue compartido a los auditores de los partidos el 26 de mayo, durante la jornada electoral del 31 de mayo y nuevamente este 4 de junio“. Según la Registraduría, la coincidencia entre los tres certifica que el archivo no fue alterado.

Penagos explicó: “el código hash da prueba de que cualquier descarga que se lleve a cabo de ese tipo de archivos no puede ser alterada”.