Descubren fósil de dinosaurio junto a los huesos de su última presa en Argentina

MADRID, 29/04/2024.- Fotografía de una réplica de un esqueleto de un Tyrannosaurus rex en el Museo Senckenberg de Frankfurt, Alemania. Este dinosaurio vivió al final del Cretácico (hace aproximadamente 66 millones de años) exclusivamente en América del Norte occidental. EFE/ Kai R. Caspar/Universidad de Düsseldorf SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Kai R. Caspar/Universidad de Düsseldorf ( EFE )

En los últimos años, uno de los dinosaurios más famosos ha sido el Tyrannosaurus rex, o también conocido como T-Rex, un animal que vivió en la América prehistórica que adquirió su fama gracias a ser uno de las mayores depredadores de la época.

Sin embargo, esta vez no se trata de un T-Rex, pues este animal vivió en lo que ahora se conoce como Estados Unidos, Canadá y México. Esta vez, el animal que fue encontrado en Argentina, se trata de un ‘megaraptor Joaquinraptor casali’.

A pesar de esto, dicho descubrimiento no fue tan común como otros, pues los paleontólogos que lo encontraron, se vieron frente a un panorama aterrador, ya que este fósil no se encontraba solo. Pues en las mandíbulas del gran depredador, se encontraban los huesos de otro animal.

Se trata del brazo de un cocodrilo del Cretácico, un animal que, aparentemente, fue la última presa de este dinosaurio hace más de 70 millones de años. Los científicos que hicieron parte de este descubrimiento, que fue denominado como ‘histórico’, no se encontraron solamente con el cráneo, pues también lograron desenterrar sus brazos, partes de sus piernas, costillas, vértebras, entre otras piezas.

Características del megaraptor

Luego de su hallazgo, se estimó que se trataba de un animal que llegaba a medir más de 7 metros de largo, y que pesaba cerca de una tonelada. Además, contaba con un largo hocico, brazos robustos y unas garras largas y curvas. Gracias a estas características, el fósil se pudo catalogar como un megaraptor, una categoría de animales con un tamaño mayor a los usuales velociraptor, que se asemejan a las dimensiones de un pavo.

Esta categoría fue establecida en 1998 para agrupar un conjunto de dinosaurios depredadores, los cuales vivieron en Asia, Australia y Sudamérica prehistóricas. Estos dinosaurios, según los científicos, son familiares de los tiranosaurios, con la diferencia de que se desarrollaron en hábitats donde estos no estaban presentes.

A pesar de la información existente, estos animales son considerados como un misterio, pues durante los años, toda la información que se conocía, era proveniente de restos que se encontraban muy fragmentados o en mal estado, y que no decían mucho acerca de su origen o su vida.

¿El cocodrilo era su presa?

En cuanto a la aparición conjunta del brazo de cocodrilo, los paleontólogos aseguraron que a pesar de que podría tratarse de un hecho fortuito donde los restos de diferentes animales fueron arrastrados hasta la mandíbula del dinosaurio, el brazo del animal se encontraba en gran parte articulado, y, por tanto, se trataba realmente de la última presa cazada por el gran megaraptor.

